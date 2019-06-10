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10.06.19 23:16

Суд арестовал полицейского, который сбил в Конотопе ребенка на пешеходном переходе

10 июня Октябрьский районный суд Полтавы арестовал на два месяца инспектора сектора реагирования патрульной полиции Конотопа, который сбил на пешеходном переходе ребенка

Суд арестовал полицейского, который сбил в Конотопе ребенка на пешеходном переходе

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно решению суда, полицейский может выйти из СИЗО, если внесет залог в размере 57 тыс. грн. Кроме того, правоохранитель отстранен от выполнения служебных обязанностей на два месяца.

В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, отметили в ГБР.

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Напомним, 7 июня водитель, работающий в Конотопском отделе полиции, на служебном автомобиле наехал на 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Успенской-Троицкой в ​​Конотопе. Ребенка госпитализировали.

Следствие проводят следственные Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

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