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10.06.19 23:27

Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека. ФОТОрепортаж

Вечером 10 июня в Одессе улице Академика Воробьева горит здание психиатрической больницы №7.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет издание Одесса-медиа.

Как говоря очевидцы, огонь охватил помещение, где находятся ветераны и лежачие больные. На место пожара уже прибыли десять пожарных расчетов.

Из горящего здания разносятся крики, спасатели пытаются эвакуировать людей.

Как сообщил корреспондент издания с места событий, в результате пожара погибли несколько человек. Информация о других пострадавших уточняется.

Спасатели продолжают эвакуировать людей из горящего помещения. Известно уже о 30-ти спасенных. По официальным данным среди погибших - медсестра и трое пациентов больницы.

По словам работников медучреждения, огонь охватил отделение геронтологии.

Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека 01
Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека 02
Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека 03
Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека 04

Фото: Максим Войтенко

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