Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет издание Одесса-медиа.

Как говоря очевидцы, огонь охватил помещение, где находятся ветераны и лежачие больные. На место пожара уже прибыли десять пожарных расчетов.

Из горящего здания разносятся крики, спасатели пытаются эвакуировать людей.

Как сообщил корреспондент издания с места событий, в результате пожара погибли несколько человек. Информация о других пострадавших уточняется.

Спасатели продолжают эвакуировать людей из горящего помещения. Известно уже о 30-ти спасенных. По официальным данным среди погибших - медсестра и трое пациентов больницы.



По словам работников медучреждения, огонь охватил отделение геронтологии.









Фото: Максим Войтенко