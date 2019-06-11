Шесть вузов "минировали" в Харькове 10 июня, правоохранители эвакуировали 13 550 человек

Согласно данным Отдела коммуникации полиции Харьковской области, сообщение о заминировании высших учебных заведений на проспекте Науки, площади Конституции, улицах Маршала Бажанова, Сумской и Алчевских, поступило на электронную почту учебных заведений 10 июня, информирует Цензор.НЕТ.

На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт, вокзал, ТРЦ, гостиницы и больницы: в полицию поступило сообщение о минировании более 10 объектов во Львове

Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.