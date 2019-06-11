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11.06.19 00:27

"Укроборонпром" пока не смог заменить российские составляющие в танках "Оплот", - Минобороны

Государственный концерн "Укроборонпром" уведомил Министерство обороны Украины о неготовности заключить контракты на поставку новейших украинских танков Т-84 БМ "Оплот" в связи с продолжающимися работами по импортозамещению составляющих, которые изготовляли в Российской Федерации.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ведомстве на запрос "Радіо Свобода".

В Минобороны сообщили, что в 2019 году не заключали контракты на изготовление танков "Оплот" с "Укроборонпромом". Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова проводит исследовательскую работу по замене российских деталей, которая пока не закончена.

БМ "Оплот" был принят на вооружение в 2009 году, но в подразделения ВСУ боевые машины до сих пор не поступили.

В октябре 2015 года начальник бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник заявлял, что в следующем году украинская армия начнет закупать танки Т-84 "Оплот".

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