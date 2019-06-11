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11.06.19 00:42

Во время пожара в одесской психиатрической лечебнице погибло шесть человек. Зеленский поручил создать комиссию по расследованию инцидента

По уточненным данным при пожаре в психиатрической лечебнице погибло шесть человек. Президент Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.

пожар,психбольница

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

В сообщении отмечается: "Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру В.Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших".

Премьер-министр В.Гройсман в Фейсбуке написал: "Произошла трагедия. Пожар в Одесской клинической психиатрической больницt. Погибли четыре человека. Мои соболезнования родным и близким пострадавших.

Конечно, будет проведено расследование и установлены виновные. Но хочу обратиться к тем, в чьи обязанности входит заботиться, чтобы такого не случалось. Эта трагедия - горькое напоминание, что наименьшая ваша небрежность способна привести к смерти ни в чем неповинных людей. Давайте не только искать виновных, но и учиться ответственности!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в одесской психиатрической лечебнице - в огне погибло четыре человека. ФОТОрепортаж

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