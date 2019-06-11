Враг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС на Донбассе: украинские воины не пострадали, ранены 2 наемника РФ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Опытное - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- район населенного пункта Пески - из 82 мм минометов;
- населенный пункт Марьинка - из минометов калибра 120 мм;
- Широкино - из стрелкового оружия;
- окраины Новотроицкого - из гранатометов и стрелкового оружия;
- Пищевик - из станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз:
- Зайцево - из минометов калибра 120 мм;
- Светлодарск - применялись 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;
- район населенного пункта Пивденне - из минометов калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;
- вблизи Новоалександровки - гранатометы;
- на окраине Новгородского - минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.
"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям", - сказано в сообщении.
По данным разведки 10 июня двое оккупантов были ранены.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников:
- вблизи населенного пункта Водяное - стрелковое оружие;
- в Песках - автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.