После решений международных судов РФ будет вынуждена сесть за стол переговоров по Крыму, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телепроекту Крим.Реалии рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я уверен, рано или поздно Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров ... Будет решение международного суда в отношении двух фундаментальных конвенций, в том числе, о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража относительно конвенции по морскому праву. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать", - заявил глава МИД Украины.

По его мнению, сначала Россия "будет вынуждена" обсуждать гуманитарные и экологические проблемы в Крыму.

"Но далее речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и его деоккупации. За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций ", - считает Климкин.

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После оккупации Крыма Киев предлагал Москве различные форматы и платформы для переговоров по Крыму, рассказал министр иностранных дел Украины, но Россия отвергала все предложения. Когда именно начнутся переговоры по Крыму, Климкин не решился спрогнозировать.

Глава МИД Украины также отметил, что украинские граждане, которые приезжают в Крым, не могут находиться в безопасности, и часть граждан России предпочитает отдыхать на курортах Турции, а не на оккупированном полуострове.

Напомним, российский министр обороны Сергей Шойгу 11 марта 2019 г. заявил, что Россия усилила группировку войск в оккупированном Крыму. По его словам, это "обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море".

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Послеоккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.