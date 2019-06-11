Военнослужащим ВСУ пересчитают льготную выслугу лет за участие в ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Оперативного командования "Север".

"Военнослужащим рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава Вооруженных Сил Украины пересчитают льготную выслугу лет за участие в операции Объединенных сил. Это предусмотрено Постановлением Кабинета министров Украины №435 от 22 мая 2019 года. Оно вносит изменения в другое постановление - №393 от 17 июля 1992 года "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским, сотрудникам Службы судебной охраны и членам их семей"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что до начала операции Объединенных сил военнослужащие ВС Украины получали надбавку за льготную выслугу лет за участие в Антитеррористической операции. Вычислялась она как год за три.

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"С окончанием АТО и началом ООС законодательству потребовались изменения. Таким образом, они и были внесены в вышеуказанное постановление.

Поэтому, военнослужащим, участвовавшим в операции Объединенных сил с 30 апреля 2018 года и по настоящее время, будет пересчитана льготная выслуга лет. Пересчет будет осуществляться так же - год за три", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в командовании добавили, что согласно распоряжению министра обороны Украины от 4 июня 2019 г. такой пересчет в воинских частях должен осуществиться до 1 сентября текущего года.