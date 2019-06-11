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11.06.19 08:08

Отравление на свадьбе во Львове: количество госпитализированных возросло до 39 человек, из них - пятеро детей, - ГСЧС

Количество госпитализированных после отравления в ресторане "Червона Рута" во Львове возросло до 39 человек, из них пятеро детей.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В течение 9 - 10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция были госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находились на свадьбе в ресторане "Червона Рута" г. Львов", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее полиция открыла по факту отравления уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание, предусмотренное статьей - ограничение свободы на срок до трех лет.

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