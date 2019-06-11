Нужно честно урегулировать вопросы оппозиции, - Стефанчук об одном из первых законов "Слуги народа"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Первое, что мы хотим предложить, один из первых законов, это честно урегулировать вопросы оппозиции. Потому что и большинство, и оппозиция - это политические субъекты. И от того, как они будут бороться идеологиями, как они будут конкурировать между собой не путем договоренностей, квотного принципа представленности в правительстве и т.д., будет зависеть во многом и качество украинской политики", - сказал он.

Стефанчук заверил, что "Слуга народа" "настроена на конструктивное сотрудничество" с другими политсилами. В пример он привел работу с Верховной Радой и то, что Зеленский подает "все необходимые законопроекты". При этом ранее Зеленский назвал происходящее в Раде бунтом, поскольку не рассмотрена ни одна из предложенных им инициатив.

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Напомним, 21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. В "Слуге народа" сказали, что программа-максимум - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков. При этом на созванном по просьбе Зеленского заседании Рады 22 мая его идею об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку.