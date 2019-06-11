Блокады ОРДЛО нет, есть санкции против российской оккупации Донбасса, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Когда Путин ввел рублевую зону на оккупированной территории – это усиление оккупации. Путин своим указом конфисковал в пользу Российской Федерации имущество, заводы, фабрики, которые давали работу людям на оккупированных территориях, конфисковал их у государства и т.д. Мы сказали, пока вы не вернете это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию украденных предприятий", - сообщил он.

Он отметил, что это не блокада, а принципиальная позиция: "Никакой блокады нет, есть мое ответственное решение".

"Если мы призвали весь мир – не покупайте краденого, введите санкции, а сами будем покупать, то это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса", - отметил Порошенко.

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Он также напомнил, что эти предприятия выведены из налоговой зоны Украины: "Это значит, что все, что они заработают, пойдет на финансирование терроризма".

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Напомним, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.