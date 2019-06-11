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11.06.19 09:30

Россия засекретила данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму. ДОКУМЕНТ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дает возможность засекретить в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) данные о компаниях, действующих в оккупированном Крыму.

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Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно документу, доступ к сведениям в ЕГРЮЛ может быть закрыт в трех случаях: против компании действуют иностранные санкции; компания уполномочена банком на выполнение гособоронзаказа; компания находится, работает или зарегистрирована в оккупированном Крыму.

В частности, может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юридического лица в оккупированном Крыму, а также данные о совладельцах, руководителях компании и лицензиях, которые имеет фирма.

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Россия засекретила данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму 01
Россия засекретила данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму 02

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