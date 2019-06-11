Два года безвиза: украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
По данным ведомства, с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу по биометрическим паспортам, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза.
"Наибольшее количество наших соотечественников - более 1 млн человек - пересекли границу с Польшей. Также для украинцы были активными на участках границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составило более 350 тыс. и более 245 тыс. человек соответственно. Около 226 тыс. человек пересекли границу со Словакией", - сказано в сообщении.
Кроме того отмечается, что почти 1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением. Тогда как морское сообщение является наименее популярным, таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек.
"Всего за второй год безвиза (с 11.06 2018 по 11.06.2019 гг.) зафиксировано 2,35 млн поездок украинцев, воспользовавшихся безвизовым режимом. А это в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11.06 2017 по 11.06.2018рр.) - 560 тыс. человек.
Это свидетельствует о том, что все больше украинцев предпочитают безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), особенно с точки зрения окончания срока действия виз, выданных да 11 июня 2017 года", - сообщили в Госпогранслужбе.
Также отмечается, что в пределах компетенции Госпогранслужба выполнила все задачи, которые были определены планом действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.
"Сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов", - добавили в ведомстве.