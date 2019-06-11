Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Отмечается, что в акции принимают участие около двадцати представителей общественного движения "Відсіч", "Вільні люди" и УНСО.
Они держат плакаты с надписями "Нет конституционному перевороту", "Зеленский, не поноси Конституцию!", "Береги Украину, КСУ!".
На месте присутствовали представители патрульной полиции и полиции диалога.
Напомним, Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, прибудет на заседание Конституционного суда Украины, который будет рассматривать конституционность его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду.