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11.06.19 09:47

Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады. ФОТОрепортаж

Под Конституционным судом в Киеве проходит митинг общественных организаций, которые выступают за отмену указа президента о роспуске парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады 01

Отмечается, что в акции принимают участие около двадцати представителей общественного движения "Відсіч", "Вільні люди" и УНСО.

Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады 02

Они держат плакаты с надписями "Нет конституционному перевороту", "Зеленский, не поноси Конституцию!", "Береги Украину, КСУ!".

На месте присутствовали представители патрульной полиции и полиции диалога.

Возле КСУ собрался митинг за отмену указа о роспуске Рады 03

Напомним, Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, прибудет на заседание Конституционного суда Украины, который будет рассматривать конституционность его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду.

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