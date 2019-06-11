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11.06.19 10:25

Зеленский уволил главу ДУСи Куцика

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности главы Государственного управления делами (ДУСи).

Зеленский уволил главу ДУСи Куцика

Соответствующий указ обнародован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Куцика Ивана Марковича с должности Руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", - говорится в указе.

Также Зеленский уволил Евгения Сарнацкого с должности заместителя руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением.

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Вместе с тем, заместитель главы Государственного управления делами Сергей Борзов назначен временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами.

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