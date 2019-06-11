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11.06.19 11:10

Предварительная причина пожара в одесской психбольнице - занесение огня извне. Открыто производство по статье об умышленном убийстве, - полиция

Предварительная причина возгорания в психиатрической больнице в Одессе – занесение огня извне

пожар,психбольница

Об этом сообщили 11 июня в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по пунктам 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания – занесение огня извне", – сказано в сообщении.

В административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц медучреждения продолжаются обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения.

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В полиции также сообщили, что среди шестерых погибших – медсестра клиники.

"Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии", – добавили правоохранители. 

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших и поручил создать комиссию по расследованию инцидента.

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