Киев попал в топ-20 городов мира с наибольшей загруженностью дорог. СПИСОК

Об этом говорится в исследовании Traffic Index от поставщика устройств GPS-навигации, передает Цензор.НЕТ.

По подсчетам составителей рейтинга, в 2018 году показатель для столицы Украины вырос на 2%. Таким образом, жители Киева тратили в пробках на 46% времени больше, чем занимало бы преодоление того же растояния по свободной дороге.

Самым легким днем для движения на дороге в 2018 году стало 8 апреля - тогда показатель загруженности на дорогах составил 6%. Самым тяжелым днем было 1 марта с уровнем загруженности в 107%.

Самое трудное время для киевских водителей - периоды с 8:00 до 9:00 утром и 17:00-19:00 вечером. Утром максимальное время задержки в дороге составило 26 минут, вечером - 27.

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Самыми загруженными стали дороги Мумбаи (Индия) и Боготы (Колумбия), где время в дороге занимало соответственно на 65% и 63% больше, чем без пробок.

Индекс трафика TomTom предоставляет данные об уровнях загруженности в 403 городах в 56 странах на 6 континентах.

Статистика индекса TomTom Traffic рассчитывается на основе анонимных данных GPS, собранных с помощью навигационных устройств, встроенных в приборную панель и смартфонов.