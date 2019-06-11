Эксперты-врачи презентовали в Киеве свою программу реформирования системы здравоохранения в Украине

Наработанные идеи представили на пресс-конференции в УНИАН доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины Екатерина Амосова, соавторы программы трансформации - врач-терапевт, эндокринолог, публицист Наталия Безмен (Бондаренко) и врач акушер-гинеколог, журналист, основатель и редактор интернет-ресурса Trigger Анатолий Якименко, сообщает Главком.

"Сейчас мы имеем ситуацию неопределенности в Украине. Во-первых, есть незавершенность того, что было сделано за последние два года …. Есть также раскол в обществе по отношению к тем шагам реформы, которые были сделаны", - отметила Амосова.

"К сожалению, пока молчит украинское конструктивное экспертное сообщество относительно целостного видения. И, наконец, мы видим паузу от команды нового президента Украины. Поэтому наша небольшая группа хочет представить и привлечь внимание к продукту трансформации здравоохранения", - пояснила Амосова.

Как заверила Безмен, в программе предложены цели, индикаторы и шаги, направленные на обеспечение населения современной, эффективной и доступной медициной. Реализация программы рассчитана на 5 лет.

В частности, предлагается создать систему мультиканального финансирования медицины: обязательное государственное солидарное страхование через создание Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) как страховщика; увеличение доли отчислений ВВП в бюджет здравоохранения до 5% вместо нынешних 3%; доплаты объединенных территориальных громад ОТГ - добровольные, а не принудительные, как сейчас; НСЗУ принимает на себя функции по контролю обоснованности расходов на обследование и лечение; больницы становятся государственными/коммунальными некоммерческими организациями и финансируются централизованно через НСЗУ.



Программа также предусматривает трансформацию ургентной медицины (скорой помощи).

У нас есть ситуация, когда скорая помощь катает пациента по городу и его не берут ни в одну больницу, потому что не могут определиться, чей именно это пациент, и кто будет его лечить", - отметила она.