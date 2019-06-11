РФ не намерена делать "жесты" для команды Зеленского по Донбассу, - Лавров

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Требуется всем быть честными. Все подписывались под этими Минскими договоренностями - там четко сказано, какие действия должно предпринять правительство в Киеве, а какие действия - Донецк и Луганск или как их называют ОРДЛО, и невозможно сваливать вину за отсутствие прогресса на кого-то другого", - сказал Лавров.

"Что касается вопроса, нельзя ли сделать какой-то жест, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Знаете, мы жестов позитивных наделали столько, что, наверно, для других нормальных партнеров хватило бы с лихвой для того, чтобы начать ответные движения", - подчеркнул Лавров.

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При этом он заявил, что западные страны "искусственно создали" кризис в отношениях с Россией под предлогом "произошедшего в Крыму и на востоке Украины".

Напомним, ранее делегация Российской Федерации на слушания Постоянного третейского суда в Гааге неуместно сравнила провозглашение суверенитета Украины в 1990 году с проведением псевдореферендума в Крыму с участием российских оккупационных войск в 2014 году.





