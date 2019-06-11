Указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР нарушает Конституцию, - нардеп Алексеев

Об этом во время доклада на заседании Конституционного Суда Украины по рассмотрению законности указа о роспуске парламента заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев, сообщают в НФ.

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"Семьдесят лет назад был основан Совет Европы. В его уставе заложены основы настоящей демократии: личные и политические свободы, верховенство права. Верховенство права - не виртуальная категория, а понятие, наполненное практическим содержанием. Оно и первым указано среди основ деятельности КСУ. Глава государства и гарант Конституции наделен полномочиями. Среди них и право досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины, согласно статье 90 Конституции ", - отметил парламентарий.

Игорь Алексеев добавил, что Конституция определяет четкие основания, по которым президент может принять соответствующее решение. Они являются исключительными и не подлежат расширенному толкованию.

"Вот эти условия:

1. В течение месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция;

2. В течение 60 дней после отставки Кабинета министров не сформирован персональный состав правительства;

3. В течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Следует отметить, что ни одного из этих оснований на момент издания президентского указа о роспуске Верховной Рады не было. Конституционное основание досрочного прекращения полномочий парламента, на которое ссылается президент в своем указе, предполагает наличие двух условий: юридического факта прекращения деятельности коалиции и неспособности ВРУ создать ее в течение одного месяца ", - акцентировал Алексеев.

Он также отметил, что во время консультаций президента с главами парламентских фракций и руководством ВР, президент предположил отсутствие коалиции с 2016 года. Однако народный депутат отметил, что формирование коалиции в ноября 2014 г. соответствовало Конституции. С того момента и до 17 мая 2019 численность коалиции соответствовала закону и насчитывала конституционное большинство состава парламента.

"Конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначения внеочередных выборов не было. Даже на сегодня президент не имеет полномочий досрочного роспуска ВР. Он будет иметь их только 17 июня, когда истечет месяц на формирование коалиции. Но и в это время пройдет шестимесячный срок, определенный в статье 90, когда президент может распустить парламент. Таким образом, глава государства не может прекратить полномочия Верховной Рады, а его указ не соответствует Конституции Украины ", - подытожил Алексеев.

Игорь Алексеев отметил, что Конституция дает право народным депутатам Украины сформировать новую коалицию, подписать новое коалиционное соглашение и даже внести представление Президенту Украины относительно кандидатуры нового Премьер-министра Украины.

"Таким образом народ Украины, который голосовал на свободных и демократических выборах 2014 года и избрал этот состав, был лишен Президентом Украины права через своих представителей в парламенте формировать государственную политику", - подчеркнул представитель "Народного фронта".

В свою очередь еще один инициатор конституционного представления, народный депутат из фракции Радикальной партии Олег Куприенко в своем выступлении пояснил: "Утверждаю, что на момент подписания указа... права президента на такое действие не было. Только 18 июня у него это право должно появиться... Таким образом, указ является таковым, что не соответствует Конституции", собщает Интерфакс-Украина.