Правильным, достойным шагом президента была бы отмена указа о роспуске Рады, - нардеп Алексеев

Об этом заявил один из инициаторов конституционного представления относительно незаконности указа о досрочном прекращении полномочий парламента, член фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев, сообщили в НФ.

Читайте: Указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР нарушает Конституцию, - нардеп Алексеев

"Правильный шаг, достойный самого высокого уровня государственного деятеля, кем является президент Украины, - это отмена этого указа", - подчеркнул он.

"Мы с уважением относимся к выбору украинского народа. На этих демократических и свободных выборах победил президент Зеленский, чей указ мы обжалуем. Как политик заявляю, что люди требуют изменений. И последние президентские выборы это доказали. Но основное требование - это требование права и справедливости", - отметил он.

По его словам, люди требуют ответственности президента, парламента, правительства, Конституционного суда, всего судейского корпуса.

"И пределы этой ответственности определены Основным законом государства - а это Конституция. Конституция не определяет принципа политической целесообразности или нецелесообразности, а определяет следование только букве и духу основополагающего акта украинского государства", - подчеркнул Алексеев.

"В ваших наивысших интересах господин Президент, стать образцом соблюдения Конституции и ее настоящим, а не мнимым Гарантом", - подчеркнул он.

Народный депутат также отметил, что успех украинского государства связан с успехом украинского президента.

"А успех каждого гражданина Украины прямо зависит от каждого действия, которое вы как глава государства осуществляете соответствии с Конституцией. Вы должны защищать Основной закон и ставить интересы страны выше любых политических рейтингов, полученных на досрочных парламентских выборах", - сказал Игорь Алексеев.

"Этот указ не соответствует Конституции. Правильный шаг, достойный самого высокого уровня государственного деятеля, кем является президент Украины, - это отмена этого указа. Изменения Верховной Рады при любых обстоятельствах состоятся 27 октября этого года, как и предусмотрено Конституцией", - резюмировал он .