КС не получил документы о деятельности коалиции с февраля 2016 года, после выхода из нее трех фракций, - судья Кривенко

Об этом на заседании Палаты Конституционного суда Украины, где продолжается рассмотрение дела по представлению народных депутатов относительно конституционности указа президента о роспуске парламента, заявил судья-докладчик Виктор Кривенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Материалы деятельности коалиции с 18 февраля 2016 года по настоящее время и список народных депутатов, входивших в коалицию депутатских фракций после 18 февраля 2016 года - эти материалы не были направлены в адрес Конституционного Суда", - заявил Кривенко.

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.