Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.06.19 12:57

Люди ждут по 10 часов: в ОБСЕ сообщили, что террористы ввели ограничения на блокпостах

Боевики ограничили количество автомобилей, которые пересекают линию разграничения во временно оккупированной территории Донбасса.

обсе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

"9 июня на блокпосте вооруженных формирований возле н. п. Оленивка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) команда Миссии зафиксировала как минимум 200 автомобилей, ожидавших в очереди для проезда в подконтрольные правительству районы. Мужчина и женщина (50–59 лет) сообщили, что они ожидают на этом блокпосте уже более 10 часов, чтобы попасть в подконтрольные правительству районы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ обнаружила в оккупированном Первомайске российскую станцию наземной разведки "Кредо-М1"

В ОБСЕ отметили, что трое членов вооруженных формирований на блокпосте сообщили наблюдателям, что несколько дней назад в силу вступило новое "распоряжение", согласно которому только 6 автомобилям разрешено въезжать на блокпост каждые 30 минут.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100