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11.06.19 13:11

Гитаристу российской группы "Бахыт-компот" запретили въезд в Украину

Государственная пограничная служба не пропустила в Украину гражданина России, гитариста группы "Бахыт-компот", который прилетел в аэропорт "Киев" (Жуляны) 10 июня.

бахыт-компот

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что проверка в пункте пропуска аэропорта "Киев" пассажиров, прибывших из Минска, показала, что гражданин РФ в 2016 году ездил в Донецк на оккупированной территории без получения разрешения и за пределами КПВВ.

Как отмечают пограничники, это является нарушением ч. 2 ст. 10 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на ВОТУ.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Гражданина РФ вернули обратным рейсом.

О запрете написал в Facebook гитарист группы "Бахыт-компот" Ян Комарницкий.

"С одной попытки угадайте страну, в которой гражданину России отказано во въезде, ввиду того, что он в 2016 году нарушил закон, принятый в 2019-м", - отметил он.

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