Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.06.19 13:18

С начала суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, один украинский воин получил ранение, - Минобороны

Противник продолжает нарушать режим перемирия. С начала текущих суток в районе проведения ООС зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск.

С начала суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела, один украинский воин получил ранение, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник.

Два вражеских обстрела произошли ночью в районе н.п. Пески и Водяное, где оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Еще один зафиксирован в восемь утра возле с. Пивденне. Там противник применил минометы 82-мм калибра, потратив при этом три боеприпаса и ведя огонь из СПГ. 

Отмечается, что на вражеский обстрел украинские защитники ответили огнем из вооружения БМП и пехотного оружия, в остальных случаях - не реагировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС на Донбассе: украинские воины не пострадали, ранены 2 наемника РФ, - штаб

"С начала текущих суток один украинский защитник получил ранение, однако состояние его здоровья вполне удовлетворительное. Сейчас он получает медицинскую помощь от военных врачей", - сообщил Мотузяник.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100