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11.06.19 13:32

Заместитель главы НБУ Рожкова: В лучшем случае, Украина получит новый транш МВФ до конца 2019

Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова считает, что по самому оптимистичному сценарию новый транш Международного валютного фонда может поступить Украине до конца 2019 года.

Заместитель главы НБУ Рожкова: В лучшем случае, Украина получит новый транш МВФ до конца 2019

Об этом она сообщила в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В рамках утвержденной программы второй транш Украина должна была получить в мае.

"Если правительство будет сформировано и оно начнет работать в сентябре, тогда у нас есть шанс получить транш до конца этого года - мы считаем это оптимистичным сценарием", - сообщила Рожкова.

По ее словам, в 2019-2020 годах Украина должна погасить значительную сумму государственного долга. В таких условиях сотрудничество с МВФ для Украины является ключевым.

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