700 человек задержаны в Казахстане на протестах в связи с результатами президентских выборов, около 200 вывезены за пределы городов

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азаттык".

Кожаев сообщил, что часть вывезенных была привлечена к административной ответственности в виде штрафов, часть – в виде арестов. Решения были вынесены судьями местного суда, а место, где задержанные будут отбывать сроки ареста, регламентируется нормативно-правовыми актами.

Также в МВД сообщили, что 10 июня в Алматы и Нур-Султане с мест антирпавительственых митингов в полицию было доставлено около 200 человек, из которых 150 привлекли к административной ответсвенности. В первый день выборов в полицию попало 500 митингующих с обоих городов, 400 из них оштрафовали.

Накануне несколько задержанных сообщили Азаттыку, что их на автозаках везут за пределы города в неизвестном направлении. О том, что задержанных вывозят в города, расположенные за сотни километров от столицы, в понедельник сообщили также активисты и адвокаты. Поступали также сообщения о вывозе задержанных за пределы Алматы. Полиция никак это не прокомментировала.

Читайте также: В Казахстане кандидат в президенты не сдал экзамен по языку и выбыл из предвыборной гонки

Напомним, что 9 июня в Казахстане проходили президентские выборы, на которых победил Касым-Жомарт Токаев с 70% голосов. Однако некоторые активисты считают такой результат сфальсифицированным, поэтому в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте люди начали выходить на массовые митинги, протесты, демонстрации.

В Казахстане есть закон, который позволяет проводить массовые митинги и демонстрации, однако лишь с разрешения правительства страны.