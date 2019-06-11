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11.06.19 13:46

700 человек задержаны в Казахстане на протестах в связи с результатами президентских выборов, около 200 вывезены за пределы городов

Полиция задержала 700 человек в результате массовых протестов в Казахстане из-за президентских выборов, из них 200 человек вывезли в Акмолинскую и Карагандинскую области, чтобы "не создавать скученность".

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Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азаттык".

Кожаев сообщил, что часть вывезенных была привлечена к административной ответственности в виде штрафов, часть – в виде арестов. Решения были вынесены судьями местного суда, а место, где задержанные будут отбывать сроки ареста, регламентируется нормативно-правовыми актами.

Также в МВД сообщили, что 10 июня в Алматы и Нур-Султане с мест антирпавительственых митингов в полицию было доставлено около 200 человек, из которых 150 привлекли к административной ответсвенности. В первый день выборов в полицию попало 500 митингующих с обоих городов, 400 из них оштрафовали.

Накануне несколько задержанных сообщили Азаттыку, что их на автозаках везут за пределы города в неизвестном направлении. О том, что задержанных вывозят в города, расположенные за сотни километров от столицы, в понедельник сообщили также активисты и адвокаты. Поступали также сообщения о вывозе задержанных за пределы Алматы. Полиция никак это не прокомментировала.

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Напомним, что 9 июня в Казахстане проходили президентские выборы, на которых победил Касым-Жомарт Токаев с 70% голосов. Однако некоторые активисты считают такой результат сфальсифицированным, поэтому в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте люди начали выходить на массовые митинги, протесты, демонстрации.

В Казахстане есть закон, который позволяет проводить массовые митинги и демонстрации, однако лишь с разрешения правительства страны.

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