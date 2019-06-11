Из-за санкций РФ Луганская ТЭС может остаться без угля, - замглавы Луганской ВГА Клименко

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на предприятие поставляется уголь, квоты на который согласованы еще в мае. На июнь, 10 дней которого уже прошли, квоты еще не определены. Кроме того, на территорию Украины не перемещаеются железнодорожные вагоны, которые ранее были отправлены в адрес ЛуТЭС — это около 300 вагонов или 20 тыс. тонн угля", - сообщил Клименко.

По его словам, сейчас Луганская ТЭС успела накопить около 120 тыс. тонн угля. Его должно хватить до 20 июля. После этого, в случае, если поставки угля не восстановят, электростанцию планируют перевести на газ, что увеличит себестоимость производства электроэнергии.

Клименко также добавил, что обратился к представителю Украины в трехсторонней контактной группе в Минске для того, чтобы поставить вопрос об обеспечении Луганской ТЭС углем.

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