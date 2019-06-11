Аномальное развитие водорослей: отдыхающим в Одессе рекомендуют воздержаться от купания в море

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде и потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов", - сказано в сообщении.

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