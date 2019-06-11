Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.06.19 14:18

Аномальное развитие водорослей: отдыхающим в Одессе рекомендуют воздержаться от купания в море

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одессе и области рекомендует воздержаться от купания в море в связи с аномальным развитием водорослей.

пляж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде и потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина попал в реанимацию с ботулизмом после употребления копченой рыбы, купленной в киевском супермаркете

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100