Жалуется на боли в голове и грудной клетке. Ему дают сердечные лекарства и успокоительные. Диагноза до сих пор нет, - адвокат о состоянии политзаключенного Балуха

Об этом 11 июня изданию "Крым.Реалии" рассказала адвокат Ольга Динзе, посетившая заключенного накануне, передает Цензор.НЕТ.



"Вчера удалось его посетить в лечебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до настоящего времени ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительные. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется исключительно на головную боль и слева, в области грудной клетки", – сообщила адвокат.



По словам Динзе, Балух отказывается от пищи из российской колонии.

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"Ему пришла наконец-то посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО. Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", – добавила адвокат.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что администрация Тверской колонии в России не позволила украинскому консулу встретиться с Балухом.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.