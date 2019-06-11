Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и Порошенко, - член Общественного совета доброчестности Жернаков

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал член Общественного совета доброчестности Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже, что Президент Зеленский так же пытается установить контроль над судебной системой, как и его предшественник Порошенко. Причем с помощью тех же людей. Иначе объяснить то, что происходит с отбором членов ВСП, я не могу. Сегодня Зеленский отменил указы Президента Порошенко о назначении членов ВСП (!). Мало того, что отменить акты индивидального действия о назначении - это дикость с юридической точки зрения. Зеленский для избрания новых членов ВСП еще и создает комиссию, которая состоит, в частности из:

- Александра Пасенюка, многолетнего председателя Высшего административного суда (2004-2011), которого в 2011 году "регионалы" назначили судьей Конституционного Суда, председателя "Ассоциации административных судей", в которую входит скандальный судья Богдан Санин, который запретил Майдан, и дядя скандально известного "финансиста Порошенко" Макара Пасенюка, который фигурирует в "амбарной книге" ПР;

- Николая Онищука, действующего ректора школы судей и бывшего министра юстиции, члена комиссии по избранию членов ВСП при Порошенко;

- Ольги Поединок, участницы комиссии по избранию членов ВСП при Порошенко;

- Юрия Волошина, декана факультета международных отношений Национального авиационного (!) Университета (причем здесь авиация к правосудию?)", - заявил он.

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"Интересно, что в феврале 2019 г. еще кандидат в президенты Владимир Зеленский поддержал Повестку дня реформы правосудия от общественности, предусматривающий, в частности, "доверить обновление и очищение судейского корпуса представителям общественности и международным экспертам, и обеспечить полную прозрачность этого процесса". Тогда же его пресс-служба заявила, что "Среди приоритетов - перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, которые подбирают и увольняют судей, обеспечивают независимости судебной ветви власти". Хочется спросить представителей команды президента, в частности Руслана Рябошапку, Ирину Венедиктову, Руслана Стефанчука: эта достопочтенная комиссия - это представители общественности? А может, факультет международных отношений авиационного вуза - это достаточная степень "международности" эксперта? Или вы действительно верите в то, что назначив тех же людей в комиссию по избранию членов ВСП, что и Порошенко, вы обеспечите "независимость судебной ветви власти"? какие гарантии прозрачности процесса? Будут ли, например, транслироваться собеседования онлайн? Или будут ли проходить кандидаты проверку на доброчестность? Хочется спросить также члена комиссии, профессора Владимира Сущенко единственного, в добродетели и способности которого проголосовать за достойных членов ВСП я не сомневаюсь: как вам состав комиссии и порядок ее работы? Не боитесь ли повторения истории с отбором членов НАПК?", - добавил Жернаков.





