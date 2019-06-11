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11.06.19 15:33

Зеленский внесет в Раду представление на увольнение Луценко, - Рябошапка. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Юрия Луценко с должности Генерального прокурора. Обоснование - отсутствие у Луценко юридического образования.

Об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил на брифинге во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Видео ТСН

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко. Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что, несмотря на изменение закона о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не обязан иметь юридическое образование, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование. Этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и опыт в сфере права. У Луценко такого опыта нет", - сказал Рябошапка.

Он отметил, что представление на увольнение Луценко передается в парламент.

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Ранее Зеленский и представители его команды не раз заявляли о планах отправить Луценко в отставку. Сам генеральный прокурор говорил, что готов покинуть пост после парламентских выборов и формирования нового правительства.

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