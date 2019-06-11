Президент уволил 15 глав ОГА (обновлено)

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обадминистраций", - сказал он на брифинге во вторник возле здания АП.

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Как разъяснили в АП, в 12 из перечисленных 15 областей уволены главы ОГА, в Одессой, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.

В 12 областях вскоре будут назначены исполняющие обязанности.