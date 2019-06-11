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11.06.19 15:45

Главой Службы внешней разведки назначен "бютовец" Бухарев (обновлено)

Главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".

Главой Службы внешней разведки назначен "бютовец" Бухарев (обновлено)

О назначении сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки... назначен Бухарев Владислав", - сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, 13 марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.

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Главой Службы внешней разведки назначен бютовец Бухарев 01

Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ.

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