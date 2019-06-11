Главой Службы внешней разведки назначен "бютовец" Бухарев (обновлено)

О назначении сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки... назначен Бухарев Владислав", - сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник в Киеве.
Как сообщалось, 13 марта 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.
Владислав Бухарев, генерал-лейтенант налоговой милиции. В 2014 году работал в Службе безопасности Украины на должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также был офицером по особым поручениям главы СБУ.