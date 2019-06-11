Финансирование "Укрзализныци" лежит на плечах бизнеса, которому постоянно поднимают тарифы, - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" глава ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.



"Укрзализныця" недофинансируется по тем статьям, по которым госбюджет должен ее поддерживать. То есть давайте с вами правильно будем понимать, что все льготные категории, которые сейчас возит "Укрзализныця", они финансируются не за счет госбюджета, а за счет грузовых перевозок, которые осуществляют частные компании", - заявил эксперт.



При этом он отметил, что в мире существует практика поддержки инфраструктуры со стороны государства.



"Действительно очень многие, и Deutsche Bahn (немецкая железная дорога, – ред.), и американские различные операторы железной дороги, все получают дотации из бюджета. То есть они все поддерживаются. Особенно крупные инфраструктурные проекты. То есть, в принципе, в мире это норма... То есть, в принципе, финансирование железной дороги из бюджета дополнительное - это норма во всем мире", - заявил глава ассоциации.



При этом "Укрзализныця", по словам Криворучко, не финансируется и местной властью, хотя пригородные сообщения обязаны финансироваться за счет средств местных бюджетов. Однако даже на местах финансирование "Укрзализныци" лежит на плечах бизнеса, которому при этом постоянно поднимают тарифы.



"Мы всегда слышим, и это широко освещается в прессе о том, что "Укрзализныця" все время повышает тарифы, бизнес против этого. Но мы никогда не слышим ожесточенной дискуссии "Укрзализныци" с Кабинетом министров в стиле - "дайте нам деньги в рамках закона то, что вы должны…" То есть пригородные сообщения обязаны финансироваться за счет средств местных бюджетов, но, к сожалению, этого не происходит. Почему? Ведется ли такая дискуссия? Если честно, на рынке об этом толком не знают", - заявил Криворучко.