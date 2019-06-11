Украина лидирует по количеству отказов во въезде в ЕС в 2018 году, - организация "Европа без барьеров"

Речь об этом идет в исследовании, проведенном общественной организацией "Европа без барьеров", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

Абсолютное большинство отказов - более 46 тысяч - получена на границе с Польшей.

При этом отказы из-за отсутствия достаточного количества денег не всегда обоснованны, отмечают авторы исследования. Так, иногда пограничники отказывались принимать в качестве доказательства платежеспособности средства на карточке, хотя такие случаи и были редки.

В исследовании отмечают, что такое количество отказов является ожидаемым, ведь 2018 - первый полностью безвизовый год для Украины. При этом даже в последнем "визовом" 2016 году отказов было больше, чем в 2018. Тогда в ЕС не смогли попасть 73,5 тысячи украинцев.

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В 2019 году тенденции к резкому увеличению количества отказов не предвидится. По данным польской пограничной службы, в первом квартале 2019 года более чем 14 тысячам украинцев отказали во въезде в Польшу. По сравнению с аналогичным периодом за 2018 рост составил 18% и, вероятно, останется до конца года без изменений.