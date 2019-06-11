Россия пока не подавала своих представителей для участия в команде наблюдателей на выборах в Верховную Раду, - ОБСЕ

Об этом заявил на брифинге во вторник глава миссии БДИПЧ ОБСЕ посол Альберт Йонссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет, (Россия) на этот раз не подавала", - сказал Йонссон.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов, он пояснил, что БДИПЧ обращается ко всем странам-участницам ОБСЕ с предложением номинировать своих кандидатов в состав команды долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.

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"До сих пор Россия в команду долгосрочных наблюдателей своих кандидатов не представила. Когда за десять дней будет объявлена просьба подать кандидатуры краткосрочных наблюдателей, то мы будем знать, Россия в этот раз предложит своих кандидатов, или нет ", - отметил глава миссии.

Как известно, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.