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11.06.19 16:42

Россия пока не подавала своих представителей для участия в команде наблюдателей на выборах в Верховную Раду, - ОБСЕ

Россия не подавала кандидатуры своих представителей для участия в команде долгосрочных наблюдателей ОБСЕ во время досрочных парламентских выборов 21 июля.

выборы

Об этом заявил на брифинге во вторник глава миссии БДИПЧ ОБСЕ посол Альберт Йонссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нет, (Россия) на этот раз не подавала", - сказал Йонссон.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов, он пояснил, что БДИПЧ обращается ко всем странам-участницам ОБСЕ с предложением номинировать своих кандидатов в состав команды долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.

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"До сих пор Россия в команду долгосрочных наблюдателей своих кандидатов не представила. Когда за десять дней будет объявлена просьба подать кандидатуры краткосрочных наблюдателей, то мы будем знать, Россия в этот раз предложит своих кандидатов, или нет ", - отметил глава миссии.

Как известно, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля 2019 года.

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