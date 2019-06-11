Он будет способен перерабатывать 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Предприятие построят возле ТЭЦ-6 в Деснянском районе, пишет Gazeta.ua.

"В октябре 2017-го были принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019-го - Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, соглашенный с Минрегионом и Минприроды", - сказал Пантелеев.

Создание комплекса связано с необходимостью закрыть полигон твердых бытовых отходов №5 возле села Подгорцы Киевской области.

Народный депутат Борислав Береза написал в Facebook, что вместо перерабатывающего комплекса будет свалка.

"После того, как киевское руководство приняло решение, что на Троещине построят мусороперерабатывающий завод, это же руководство обещает, что завода не будет. Значит, стопроцертно будут строить, в худшем варианте соединив его со свалкой", - написал он в Facebook.

14 сентября 2018-го на полигоне ТБО №5 активисты и неравнодушные жители села Подгорцы Обуховского района Киевской области в очередной раз просили высших чиновников решить вопрос ликвидации полигона ТБО №5. Призывали общественность и СМИ обратить внимание на проблему их родного села.