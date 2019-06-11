Зеленский назначил врио глав 12 облгосадминистраций

Соответствующие указы от 11 июня опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Так, врио главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской – Наталья Романова, Хмельницкой – Владимир Кальниченко, Тернопольской – Иван Крысак, Сумской – Вадим Акперов, Николаевской – Вячеслав Бонь.
Врио главы Львовской ОГА назначен Ростислав Замлинский, Кировоградской – Сергей Коваленко, Ивано-Франковской - Мария Савка, Запорожской – Элла Слепян, Закарпатской – Иван Дуран, Волынской – Александр Киричук.