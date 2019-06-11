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11.06.19 16:57

Зеленский назначил врио глав 12 облгосадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях.

Зеленский назначил врио глав 12 облгосадминистраций

Соответствующие указы от 11 июня опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Так, врио главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской – Наталья Романова, Хмельницкой – Владимир Кальниченко, Тернопольской – Иван Крысак, Сумской – Вадим Акперов, Николаевской – Вячеслав Бонь.

Врио главы Львовской ОГА назначен Ростислав Замлинский, Кировоградской – Сергей Коваленко, Ивано-Франковской - Мария Савка, Запорожской – Элла Слепян, Закарпатской – Иван Дуран, Волынской – Александр Киричук.

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