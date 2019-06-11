Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации, - пресс-секретарь президента Мендель

Об этом сказала на брифинге 11 июня пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"На самом деле, звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы этот человек в правоохранительных органах имел доступ к важной информации, секретной информации. И этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его (Ивана Баканова. - Ред.) доходы, ни на его карьерный рост. Это звание должно у него быть, чтобы он имел доступ к необходимой информации", - сказала Мендель.

В свою очередь заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка отметил, что вопрос не в том, какое звание получил Баканов, поскольку во многих спецслужбах успешными руководителями были люди, которые являются гражданскими.

"И, возможно, этот эксперимент будет для нас удачным, когда человек не из системы, который незашоренный догматическими представлениями о том, как должна функционировать спецслужба, будет способен наконец-то сделать реформу специальной службы. Потому что до этого практически все руководители, наверное, кроме Хорошковского (главы СБУ Валерия Хорошковского с марта 2010 по январь 2012 года. - Ред.), были спецслужбистами, условно говоря, и, к сожалению, спецслужба до сих пор не реформирована", - указал он.

Напомним, 20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.

Напомним, президент Владимир Зеленский 22 мая назначил первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова.

Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.

СМИ сообщали, что Баканов получил звание лейтенанта, хотя не проходил службу в армии и не состоял на воинском учете.

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