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11.06.19 17:21

Еще 17 судей местных судов успешно прошли квалифоценивание, - ВККСУ. СПИСОК

10 июня на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 26 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

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Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВККСУ, по результатам квалификационного оценки 17 судей признаны соответствующими занимаемой должности, и один - несоответствующим.

Еще 17 судей местных судов успешно прошли квалифоценивание, - ВККСУ 01
Еще 17 судей местных судов успешно прошли квалифоценивание, - ВККСУ 02
Еще 17 судей местных судов успешно прошли квалифоценивание, - ВККСУ 03

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Также Комиссия определила результаты квалификационной оценки судьи хозяйственного суда Одесской области Александры Оборотовой на соответствие занимаемой должности по результатам сдачи экзамена. Судья не сдала экзамен и не соответствует занимаемой должности. Комиссия приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об освобождении ее от должности судьи.

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