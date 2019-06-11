Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе арестовал еще двоих задержанных 10 июня крымских татар

Ленур Халилов и Эльдар Кантимиров будут находиться под арестом в СИЗО до 5 августа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Все доводы защиты, которые были предложены суду: все характеризующие материалы, которые давали суду возможность избрать моему подзащитному иную, более мягкую меру пресечения, не были приняты судом", - пояснил адвокат Халилова Рефат Юнус.

Несмотря на возражения и ходатайства защиты, заседание проходило в закрытом режиме. Адвокаты намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

Халилов обвиняется ФСБ в "организации деятельности террористической организации" (ч. 1 ст. 205.5 УК России), Кантимиров – в "участии в деятельности террористической организации" (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

10 июня крымскотатарские активисты сообщили, что в оккупированном Крыму проводят обыски в нескольких районах. Российские силовики задержали восемь крымских татар.

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя 10 июня отправил под арест в СИЗО до 5 августа Ризу Омерова, Энвера Омерова, Эскендера Сулейманова и Айдера Джеппарова.

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