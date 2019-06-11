Глава НБУ Смолий предлагает досрочно начать переговоры с МВФ о новой программе

Об этом Смолий заявил в ходе встречи с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергеем Гуриевым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, Смолий отметил необходимость продолжения реализации Украиной обязательств по программе МВФ и начала переговоров по новой программе с фондом уже в 2019 году.

"Участники встречи обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Программа МВФ для Украины может быть дополнена "серьезными" требованиями, - Гройсман

Напомним ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина может получить следующий транш МВФ до конца 2019 года.

В рамках утвержденной программы страна должна была получить второй транш в мае, но после решения о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов миссия МВФ пообещала вернуться к обсуждению этого вопроса после формирования нового правительства.

Также на Цензор.НЕТ: Украина продолжает сотрудничество с МВФ, - итог встречи Зеленского с миссией Фонда