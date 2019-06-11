ООН призывает украинских правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование нападений на журналистов

"Журналист Вадим Комаров, на которого в мае напали в Черкассах, находится в коме. На прошлой неделе, 7 июня, от насилия пострадал оператор Вадим Макарюк в Харькове. Мы призываем правоохранителей провести своевременное и эффективное расследование. Безнаказанность за насилие недопустима", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице организации.

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Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больнице Черкасс.

5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".

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7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала: камера разбита, сам - в больнице.

Полиция открыла уголовные производства по факту нападения на журналиста по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы.