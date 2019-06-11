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11.06.19 18:09

На админгранице с Крымом задержан разыскиваемый участник "самообороны Крыма", - прокуратура АРК

Украинские правоохранители 11 июня задержали разыскиваемого ранее участника вооруженного формирования "самооборона Крыма" на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе между Крымом и Херсонщиной.

каланчак

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК, передает Цензор.НЕТ.

"Указанном участнику незаконного вооруженного формирования вручено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредсказуемых законом вооруженных формирований). Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Публичных комментариев задержанного пока нет.

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