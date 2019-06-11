В первую десятку списка "Батькивщины" войдут Кириленко, Кожемякин, Немыря, Власенко и Дубиль, - источник

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в партии "Батькивщина".
Так, согласно данным источника, вторая пятерка из списка "Батькивщины" выглядит так:
- Иван Кириленко;
- Андрей Кожемякин;
- Григорий Немыря;
- Сергей Власенко;
- Валерий Дубиль.
Все они - действующие народные депутаты от "Батькивщины".
Напомним, накануне партия обнародовала первую пятерку своего избирательного списка. В нее вошли Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев и Елена Кондратюк.
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