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11.06.19 18:29

У жительницы Черкасской области изъято полтонны фальсифицированных табачных изделий и табачного сырья, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области в рамках акции "Акциз - 2019" изъяли из незаконного оборота крупную партию фальсифицированных табачных изделий и табачного сырья.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз - 2019" была установлена жительница региона, которая в одном из торгово-складских помещений Черкасс осуществляла хранение и реализацию фальсифицированных табачных изделий (махорки) и табачного сырья.

Реализацию фальсификата правонарушительница осуществляла в т.ч. через сайт бесплатных объявлений в сети Интернет и специально созданные закрытые группы в мессенджерах.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение около 470 килограммов табачного сырья и табачных изделий (махорки) без марок акцизного налога Украины общей стоимостью почти 600 тыс. гривен.

В отношении указанной гражданки составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое
предусмотрена ч. 1 ст. 177 2 КУоАП".

У жительницы Черкасской области изъято полтонны фальсифицированных табачных изделий и табачного сырья, - ГФС 01
У жительницы Черкасской области изъято полтонны фальсифицированных табачных изделий и табачного сырья, - ГФС 02

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