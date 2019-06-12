За альтернативным проектом мемориала в Бабьем Яру стоят деньги российских олигархов, - Вятрович

Об этом глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сказал в интервью Цензор.НЕТ.

На сегодняшний день есть два проекта мемориализации Бабьего Яра. Первый - государственный, который предусматривает создание мемориала на том месте Бабьего Яра, который не застроен и сохранился до наших дней. Мемориал должен объединить противоречивую память о трагедии Бабьего Яра. Также государственный проект предусматривает создание двух музеев - музей Бабьего Яра и музей Холокоста. В соответствии с планом развития государственного заповедника, утвержденном Кабинетом министров в 2018 году, была разработана концепция комплексной мемориализации. Также есть концепция музея Бабьего Яра, проводится реконструкция помещения, в котором он должен быть обустроен.

Другой проект - Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Среди его инициаторов - в частности олигархи Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Ханн, что вызывает критику этого этого проекта.Также его поддерживает Виктор Пинчук. На сайте Центра анонсировано сооружение мемориала Холокоста "Бабий Яр" в 2023 году. Уже объявлен архитектурный конкурс на лучший проект. Планируется построить его на земельном участке возле государственного заповедника "Бабий Яр".

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"Я считаю, что украинское государство должно было бы с большим вниманием относиться к памяти о Бабьем Яре и прилагать больше усилий, чтобы реализовывать государственный проект. Холокост - это неотъемлемая часть памяти украинцев. В Украине уничтожено около 1,5 миллиона евреев. Это второй после Голодомора геноцид, который был на украинской территории. Мы должны его инкорпорировать в украинскую национальную память, в частности память об уничтоженных евреях. Это одна из тех тяжелых трагедий, которые мы должны переосмыслить. Соответственно должна быть государственная политика, направленная на эту инкорпорацию. Поэтому я прилагаю усилия для того, чтобы двигать государственный проект. Он движется тяжело, но движется. Я очень рад, что уже утверждена концепция этого мемориала.

Параллельно есть другой проект. Он скорее частный, потому что за ним стоят деньги российских олигархов. Я боюсь, что деньги российских олигархов так или иначе будут влиять на содержание этого проекта, и он будет далек от того, чтобы показать особенности преступления в Бабьем Яру. Мы понимаем, что для современной России и для Путина важно дискредитировать Украину, показать украинцев как наиболее рьяных антисемитов и погромщиков. В концепции этого российского мемориала, который мы уже видели, нет каких противоречивых вещей. Но там нет инкорпорации Холокоста в украинскую историю. То есть Бабий Яр и Холокост вырваны из украинской истории. Там нет ничего, что дает понять, почему это произошло здесь. Я считаю, что это очень вредно, так как это противоречит тем целям, которые ставим мы перед собой", - сказал он, оценивая альтернативный проект", - сказал он.

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На вопрос, что в наблюдательном совете по реализации этого проекта есть знаковые для Украины общественные активисты и деятели, в частности, Святослав Вакарчук и Владимир Кличко, он ответил:

"Я не уверен, что наблюдательный совет является органом, который будет определять то, каким будет этот мемориал. Очевидно, что есть желание создателей этого мемориала максимально представить его с положительной стороны, и для этого используются определенные общественные авторитеты. Приобщают и историков, украинских и зарубежных. Но это не снимает моих опасений, что российские деньги могут быть определяющими в реализации этого проекта".

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