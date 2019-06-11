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11.06.19 18:52

Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине. ФОТОрепортаж

11 июня, по полученной управлением уголовного розыска информации оперативники, следователи, кинологи и взрывотехники полиции области при процессуальном руководстве прокуратуры при проведении обыска обнаружили во дворе 45-летнего жителя Острожского района один из крупнейших в Украине склад боеприпасов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Ривненской области.

В сообщении отмечается: "В селе Сеянцы возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00.

Все изъятое направляться для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет".

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Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 01
Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 02
Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 03
Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 04
Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 05
Крупный склад боеприпасов обнаружен полицией на Ривненщине 06

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