КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о конституционности указа о роспуске ВР, - Шаптала

Об этом объявила во вторник председатель суда Наталья Шаптала после завершения рассмотрения дела в форме устного производства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Рассмотрение дела в открытой части пленарного заседания Палаты Конституционного суда объявляю закрытым. Конституционный суд Украины не завершил свою работу и переходит работать в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения по данному делу", - объявила она.

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Шаптала добавила, что окончательное решение по делу по поводу конституционности указа президента будет обнародовано на официальном сайте Конституционного суда.

Напомним, Конституционный суд определил данное представление как неотложное, и оно должно быть рассмотрено в течение месяца со дня открытия производства, то есть до 29 июня.

Во вторник, 11 июня, Большая палата Конституционного Суда в форме устного слушания начала рассмотрение представления народных депутатов о конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады. Судьей-докладчиком по этому делу выступает Виктор Кривенко.

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